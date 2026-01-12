‘뉴진스 퇴출’ 다니엘, 오늘 라이브 방송에서 입 연다

이미지 확대 사진=뉴시스, 다니엘 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 ‘뉴진스’ 소속사 어도어에서 퇴출된 다니엘이 개인 소셜 미디어 개설 소식과 함께 첫 라이브 방송을 예고했다.다니엘은 12일 자신의 인스타그램에 “for those who waited(기다렸던 사람들을 위해) 12 Jan. 7PM”이라고 적힌 이미지를 올렸다.다니엘은 이렇게 예고한 해당 라이브를 통해 그간 근황과 안부 등을 전할 예정이며, 어도어와 분쟁에 대해선 따로 언급하지 않을 것으로 알려졌다.다니엘이 최근 개설한 소셜 미디어 계정은 이날 오후 1시 기준 팔로워수가 32만명을 넘겼다. 해당 계정은 다니엘의 친언니인 가수 다니엘 마쉬를 유일하게 팔로우한 상태다.한편 뉴진스 다섯 멤버는 지난해 신뢰 파탄을 이유로 어도어와 전속계약 해지를 선언했다. 하지만 법원은 이들의 주장을 받아들이지 않았고, 어도어와 전속계약이 유효하다고 판결했다. 이로써 어도어와 뉴진스 멤버 간 전속계약이 2029년 7월31일까지 유효함을 재확인했다.이후 뉴진스 다섯 멤버 중 해린, 혜인이 먼저 어도어에 복귀를 알렸다. 지난달 29일 하니도 어도어 복귀를 결정했으며, 민지는 어도어와 의견을 조율 중인 것으로 알려졌다.하지만 어도어는 앞선 분쟁을 초래한 데 영향을 미쳤다고 판단한 다니엘에겐 계약 해지를 통보했다.어도어는 “다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에게 뉴진스 이탈과 복귀 지연과 관련 법적 책임을 묻겠다”고 했다. 그러면서 다니엘을 상대로 약 431억원의 손해배상 청구 소송을 제기했다. 다니엘과 그의 가족, 뉴진스 총괄 프로듀서였던 민희진 전 어도어 대표를 상대로 이번 소송을 제기했다.다니엘 측은 해당 소송과 관련 담당 법률대리인을 선임하고 법원에 소송 위임장을 제출했다. 법무법인 화우가 법률 대리인을 맡은 것으로 전해졌다.온라인뉴스부