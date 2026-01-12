송혜교, 훈남과 팔짱 낀 사진…반가운 소식 전했다

이미지 확대 사진=송혜교 인스타그램 캡처

배우 송혜교가 남자 지인과의 다정한 투샷을 공개해 화제다.송혜교는 지난 11일 자신의 소셜미디어를 통해 “고마워”라는 짧지만 진심 어린 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 사진 속 송혜교는 편안한 차림에 모자를 푹 눌러썼음에도 불구하고 가려지지 않는 독보적인 미모를 과시하며 훈남 헤어 스타일리스트와 팔짱을 낀 채 환한 미소를 짓고 있다.두 사람의 돈독한 우정은 스타일리스트의 화답에서도 드러났다. 해당 스타일리스트는 송혜교의 사진을 공유하며 “축하해 빨리 보고 싶어 ‘천천히 강렬하게’”라는 문구를 덧붙였다.현재 송혜교는 전 세계 팬들이 손꼽아 기다리는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘천천히 강렬하게’ 촬영에 매진하고 있다. 특히 이번 작품은 ‘멜로 장인’ 공유와 송혜교의 역대급 만남으로 제작 단계부터 화제를 모은 바 있다. 두 정상급 배우가 선보일 호흡이 제목처럼 얼마나 ‘강렬하게’ 시청자들을 사로잡을지가 관전 포인트다.노희경 작가의 신작으로 알려진 이 작품은 1950년대 한국 방송계의 태동기를 배경으로 한 시대극으로, 송혜교는 다시 한번 인생 캐릭터 경신을 예고하고 있다. 공개된 사진 속 송혜교의 밝은 표정에서 현장의 화기애애한 분위기가 고스란히 전해진다.글로벌 OTT 시장을 겨냥한 대작 ‘천천히 강렬하게’의 구체적인 공개 날짜는 아직 미정인 것으로 알려졌다.온라인뉴스부