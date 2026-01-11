메뉴
션 막내딸 공개, 정혜영과 똑 닮아…“배우 시키라고들”

수정 2026-01-11 10:07
입력 2026-01-11 10:07
정혜영과 션의 막내딸. MBC ‘전지적 참견시점’ 캡처
정혜영과 션의 막내딸. MBC ‘전지적 참견시점’ 캡처


가수 션이 막내딸을 공개하며 딸의 연예계 진출에 긍정적인 입장을 보였다.

10일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견시점’에는 방학을 맞은 딸 추사랑과 함께 한국에 온 야노 시호의 모습이 그려졌다.

션은 이날 방송에서 “네 아이의 미래에 대해 서로 이야기한 적 있느냐”는 MC 송은이의 질문에 “첫째는 미술을 하고 있으니까 나중에 본인의 브랜드를 만들고 싶다고 한다”고 밝혀 시선을 모았다.

또 “둘째도 미술을 좋아한다. 그런데 막내는 (아내) 혜영(정혜영)이를 줄여 놓은 것처럼 생겼다”고 말해 주변을 궁금하게 만들었다.

가수 션. MBC ‘전지적 참견시점’ 캡처
가수 션. MBC ‘전지적 참견시점’ 캡처


이와 함께 공개된 사진 속에서 션의 막내딸은 정혜영과 꼭 닮은 미모를 자랑했다.

MC 진이 “배우 시킬 생각은 없느냐”라고 묻자 션은 “주위에서 그런 얘기를 많이 한다. 얘는 뭔가 시켜야 한다고 하더라”라고 답했다.

정혜영과 션의 막내딸. MBC ‘전지적 참견시점’ 캡처
정혜영과 션의 막내딸. MBC ‘전지적 참견시점’ 캡처


온라인뉴스부
