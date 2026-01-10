메뉴
혜리, 성격 검사에 눈물… “최근 거의 못 쉬어”

수정 2026-01-10 16:11
입력 2026-01-10 16:11
혜리 유튜브 영상 갈무리
혜리 유튜브 영상 갈무리


배우 혜리가 성격 검사 결과에 눈물을 흘렸다.

혜리는 지난 9일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘이숙캠에서 실제로 하는 테스트 저도 해봤습니다’라는 제목의 영상을 게재했다.

해당 영상에서 혜리는 성격 검사를 받게 된 것에 대해 “근 3년 동안 조금 많이 성격이 바뀌었나 생각도 들고, 내가 지금 어떤 마음으로 살고 있는지 궁금하더라”며 “그리고 구체적으로 저에 대한 질문을 받았을 때 정말 뭐라 대답해야 할지 모르겠더라”라고 말문을 열었다.

이광민 원장은 혜리에 대해 “세상에 믿고 의지할 사람은 기본적으로 나여야 한다고 생각한다”며 “이게 좀 짠하긴 하다”고 말했다. 이에 혜리는 눈물을 흘리며 “이런 검사를 받으면서 사람들이 왜 우나 했는데 그렇네”라며 공감했다.

또한 이 원장은 “현재 에너지가 고갈돼서 심히 염려된다”고 했다. 혜리는 “진짜 게을러지고, 깔끔히 해놓고 사는 스타일인데 청소를 못하겠더라, 시간이 있어도 에너지가 없다, 여력이 안 생기더라”며 “힘드니까 일단 나중에, 그걸 계속 보면서 더 스트레스받고 그런다”고 털어놨다.

그러면서 혜리는 “성취가 떨어지고, 성과가 안 나면 몇 달간 쉬기도 해야 하는데, 최근 1~2년 동안 쉬지 못했고 그럴 이제 버틴 게 팬분들이 좋아해 주시는 거였다”라며 “그게 신기했다, (내가) 버틸 수 있는 게, 팬미팅도 체력적으로 힘들어도 정신적으로 괜찮아서 계속할 수 있었다”고 울컥했다.

뉴스1
