손담비, ‘시동생 성범죄 사건’ 악플러 고소… 50만원 배상 판결

가수 겸 배우 손담비가 남편 이규혁의 동생인 피겨 스케이트 국가대표 출신 이규현의 10대 제자 성폭행 미수 사건과 관련, 악플러 2명에게 제기한 민사 소송 결과가 나왔다.서울서부지법 민사12단독은 손담비가 제기한 2300만 원 손해배상 소송에서 악플러 2명에게 각각 30만 원, 20만 원씩 배상하라고 최근 판결했다.이와 관련, 손담비 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 7일 “손담비는 오랜 기간 악성 댓글로 인해 고통 받아왔다”라고 소송을 제기한 이유를 밝혔다.그러면서 “2022년 9월께 손담비 개인을 향해 심각한 수준의 인격 모독성 표현을 남긴 게시자들에 대해 민사소송을 제기했으며, 법원은 해당 댓글이 사회 통념상 용인될 수 없는 모욕적 표현에 해당한다고 판단해 손담비 측의 청구를 받아들여 승소했다”고 했다.손담비는 스피드스케이팅 국가대표 선수였던 이규혁과 2022년 결혼했다. 이후 이규혁의 친동생인 이규현이 10대 제자를 성폭행하려 한 혐의가 알려진 후 각종 악플에 시달린 것으로 전해졌다.뉴스1