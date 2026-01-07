“그 귀엽던 윤후 맞아?”…‘미국 명문대생’ 청년으로 훌쩍 자란 근황

이미지 확대 사진=윤후 어머니 김민지씨 인스타그램 캡처

전 국민을 미소 짓게 했던 ‘아빠! 어디가?’의 국민 조카 윤후가 몰라보게 성장한 근황이 전해졌다.윤후의 어머니 김민지씨는 지난 5일 자신의 인스타그램 계정에 “설렘 먹은 날”이라는 짧은 멘트와 함께 아들의 최근 모습이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 윤후는 어린 시절 통통하고 귀여웠던 이미지는 온데간데없고, 날렵해진 턱선과 듬직한 어깨를 자랑하는 훈남 대학생으로 자란 모습이다.윤후는 지난 2013년 MBC 예능 ‘아빠! 어디가?’에 부친 윤민수와 함께 출연해 순수한 입담과 복스러운 식성으로 신드롬급 인기를 구가했다. 10여 년의 세월이 흐른 현재 미국 명문 주립대인 노스캐롤라이나대학교 채플힐(UNC)에 재학 중인 엘리트 대학생으로 성장했다.한편, 윤후의 부모인 윤민수와 김민지씨는 지난 2024년 결혼 18년 만에 이혼 소식을 전해 안타까움을 자아낸 바 있다.당시 두 사람은 비록 부부의 연은 다했으나 “아들에 대한 애정만큼은 변함없다”며 “부모로서 최선을 다하겠다”는 뜻을 전했다.온라인뉴스부