박지성♥김민지, 영국 생활 근황…훌쩍 큰 아이들 공개

이미지 확대 사진=김민지 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전 축구 국가대표 박지성의 아내 김민지가 영국에서 근황을 전했다.김민지는 지난 4일 자신의 인스타그램에 박지성과 함께 찍은 사진을 올리고 “만두들이 찍어준 팀엄빠. 모쪼록 2026년에도 잘 부탁드립니다”라고 적었다.공개된 사진에서 두 사람은 식당으로 보이는 곳에서 나란히 앉아 카메라를 바라보며 미소 지었다.김민지는 또 다른 게시물에 “방학끝”이라고 적고 자녀의 모습도 공개했다. 식당 테이블에 앉아 있는 두 아이의 모습이 담겼다.박지성과 김민지는 2014년 결혼해 슬하에 딸과 아들을 두고 있다. 이들 부부는 아이들과 함께 현재 영국에서 생활 중인 것으로 알려졌다.박지성은 한국 축구의 전설이자 ‘맨유 레전드’로 불린다. 잉글랜드 프리미어리그 무대에서 거침없는 활동량과 헌신적인 플레이로 전 세계 팬들의 사랑을 받았다. 은퇴 후에는 행정가와 해설위원 등으로 활동하며 한국 축구계와 인연을 이어가고 있다.아내 김민지는 2010년 SBS 아나운서로 입사해 뉴스와 스포츠, 예능을 넘나들며 다양한 프로그램을 진행했다. 퇴사 후에는 결혼과 출산, 육아 등으로 방송계를 떠났다.최근에는 SNS 등을 통해 일상을 공유하며 대중과 꾸준히 소통하고 있다.온라인뉴스부