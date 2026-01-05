“주식·예금 안 하고 ‘이것’만”…‘월수입 1억’ 쯔양, 충격적인 돈 관리법

이미지 확대 사진=유튜브 ‘프로듀썰 윤일상’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

먹방 유튜버 쯔양이 상상을 초월하는 수입에도 불구하고 ‘무재테크’라는 파격적인 자산 관리 방식을 공개했다.최근 유튜브 채널 ‘프로듀썰 윤일상’에는 ‘월수입 외제차 한 대 쯔양의 돈 관리 비법’이라는 제목의 영상이 게재돼 눈길을 끌었다. 이날 영상에서 작곡가 윤일상은 남다른 수익을 자랑하는 쯔양에게 “요즘 주식도 많이 하고 하는데 재테크 보통 관리 어떻게 하냐”며 많은 이들이 궁금해할 자산 운용 방식에 대해 질문을 던졌다.이에 쯔양은 일말의 망설임 없이 “저는 걱정할 게 없다. 안 한다”고 단호하게 답했다. 윤일상이 “재테크를 안 한다?”고 재차 되묻자, 쯔양은 “아무것도 안 한다. 주식 아예 모르고 관심도 없다. 이걸로 돈 불리자 이런 것 자체를 생각도 안 한다”며 투자에 전혀 뜻이 없음을 강조했다.심지어 쯔양은 일반적인 금융 상품조차 이용하지 않는다고 밝혔다. 그는 “예금도 안 한다. 그냥 갖고 있다”고 덧붙여 듣는 이들을 경악게 했다. 쯔양의 순수한 현금 보유 선언에 윤일상은 “주소가 어떻게 되지?*라며 농담 섞인 반응을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.현재 1290만 명의 구독자를 보유한 대형 채널을 운영 중인 쯔양은 그동안 방송을 통해 엄청난 수익 규모를 간접적으로 밝혀왔다.특히 지난해 7월 MBC ‘라디오스타’에 출연했을 당시에는 “(유튜브 채널) 수익이 한 달에 1억 정도”라고 고백한 바 있다.온라인뉴스부