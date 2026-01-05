메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

장윤주 ‘붕어빵 딸’의 남다른 패션…“너에게 스타일을 배운다”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-01-05 14:22
입력 2026-01-05 14:05
이미지 확대
사진=장윤주 인스타그램 캡처
사진=장윤주 인스타그램 캡처


모델 겸 배우 장윤주가 딸이 남다른 패션을 자랑했다.

장윤주는 지난 4일 자신의 인스타그램에 “너에게 스타일을 배운다”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속에는 장윤주의 딸 리사가 밝은 미소를 지은 채 카메라를 바라보고 있는 모습이 담겼다.

사진 속 장윤주의 딸은 아이보리 컬러의 퍼 코트에 연핑크 톤의 팬츠를 매치해 사랑스러우면서도 감각적인 겨울 스타일을 완성했다. 여기에 베이지 컬러 캡 모자와 블랙 로퍼를 더해 편안하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 작은 실버 컬러 백을 포인트로 들어 전체적인 룩에 개성을 살렸다.

장윤주는 평소에도 SNS를 통해 딸과의 일상과 육아 근황을 공유하며 많은 공감을 얻어왔다.

장윤주는 2015년 비연예인 사업가 정승민과 결혼했으며, 2017년 딸 리사를 품에 안았다.

이미지 확대
사진=장윤주 인스타그램 캡처
사진=장윤주 인스타그램 캡처


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
장윤주가 딸의 패션에 대해 표현한 반응은?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기