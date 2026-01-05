이민정, 딸 응급상황 알렸다 “이병헌 3일간 밤샘 간호”

이미지 확대 사진=이민정 인스타그램 캡처

톱스타 이민정·이병헌 부부가 둘째 딸의 건강 회복 근황을 전했다.배우 이민정은 지난 4일 자신의 SNS를 통해 “걱정해주셔서 감사합니다. 이제 다 나았어요!!! 새해 복 많이 받으세요 꾸벅 -서이올림-”이라는 글과 함께 건강해진 둘째 딸 서이의 근황 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 서이는 앙증맞은 분홍색 레이스 치마를 입고 앉아 색칠놀이에 푹 빠진 모습이다.앞서 이민정은 지난 2일, 딸 서이와의 설레는 첫 여행 중 예상치 못한 위기를 겪었음을 고백해 모두를 놀라게 한 바 있다. 당시 서이는 갑작스러운 장염과 탈수 증세가 3일 동안 이어지며 힘겨운 시간을 보낸 것으로 알려졌다.긴박했던 당시 상황을 떠올리며 이민정은 “밤새며 3일 동안 간호한 서이 아빠도 수고 많으셨어요”라며 고마움을 표했다.한편, 이민정과 이병헌은 지난 2013년 결혼식을 올린 뒤 2015년 첫째 아들을, 그리고 결혼 10년 만인 2023년 둘째 딸 서이를 품에 안았다.온라인뉴스부