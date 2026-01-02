메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

박한별, 뉴욕 근황…6년 만에 복귀 앞두고 ‘시간 멈춘 미모’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-01-02 17:40
입력 2026-01-02 17:40
이미지 확대
사진=박한별 인스타그램 캡처
사진=박한별 인스타그램 캡처


배우 박한별이 꾸밈없는 분위기로 근황을 전했다.

박한별은 2일 자신의 소셜미디어에 “Hello 2026! 잘 부탁해”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진은 미국 뉴욕에서 촬영된 것으로, 겨울 풍경 속에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

공개된 사진에서 박한별은 눈이 소복이 쌓인 공원을 걸으며 차분한 분위기를 자아냈다. 아이보리 톤의 롱 코트에 니트와 팬츠를 매치하고, 털모자를 더해 따뜻하면서도 수수한 겨울 스타일을 완성했다.

또 다른 사진에서는 카페로 보이는 공간에서 테이블에 팔을 괸 채 카메라를 바라보고 있다. 창밖으로 보이는 눈 덮인 뉴욕의 거리가 분위기를 더한다.

이미지 확대
사진=박한별 인스타그램 캡처
사진=박한별 인스타그램 캡처


한편 박한별은 내년 개봉 예정인 영화 ‘카르마’에 출연하며 배우로서 활동 재개를 앞두고 있다.



2017년 유인석 전 유리홀딩스 대표와 결혼한 박한별은 2019년 남편이 이른바 ‘버닝썬 게이트’에 연루되며 논란이 불거진 이후 드라마 ‘슬플 때 사랑할 때’를 끝으로 연기 활동을 중단한 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
박한별이 연기 활동을 중단한 시기는 언제인가?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기