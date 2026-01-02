“활동도 없었는데…” 윤미라, 재테크 없이 ‘한강뷰 아파트’ 매입 비결

이미지 확대 사진=윤미라 유튜브 캡처

배우 윤미라가 재테크 없이 한강뷰 아파트에 거주할 수 있었던 비결을 밝혔다.지난 1일 윤미라의 유튜브 채널에는 ‘동안 몸매 돈…구독자 질문에 솔직히 답한 날’이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 윤미라는 구독자 질문에 답하는 시간을 가졌다.한 팬이 “요즘 TV에 많이 안 나오신다. 연예계 생활을 오래 하셨으니 금전적인 부분이 충분히 있을 거라 생각하지만 재테크를 어떻게 하는지 궁금하다”라는 질문에 윤미라는 돈 관리를 해준 어머니에게 고마움을 전했다.그는 “내가 2남 3녀 맏딸이다. 아버지도 안 계셔서 내가 가장이었다”며 “동생들 뒷바라지를 해서 재테크를 한 적이 없다. 그냥 살 수 있을 정도인데. 제가 방송을 안 하고 있으니 여러분들이 걱정해 주시더라”고 말했다.이어 “우리 엄마가 제가 살 수 있을 만큼 해놓고 가셨기 때문에 잘 지내고 있다. 모든 관리를 어머니가 했다. 보통 분이 아니시다. 신인일 때 어머니가 매니저를 했고, 내가 TV에 나오면서부터는 그냥 돈 관리만 하셨다”고 밝혔다.그러면서 “엄마에게 모든 걸 감사하고 있다. 엄마가 계셨기 때문에 오늘날 내가 있는 것”이라고 진심을 전했다.윤미라는 유튜브 채널을 통해 한강뷰 아파트를 공개해 화제가 된 바 있다.온라인뉴스부