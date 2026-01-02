이시영, 44세 출산에 “하반신 마취, 자궁 적출 이야기도…”

이미지 확대 최근 둘째 딸을 출산한 배우 이시영(43)이 고급 산후조리원을 이용하는 모습을 공개해 화제가 됐다. 이시영 인스타그램

배우 이시영(44)이 둘째 출산 당시 겪었던 위급한 상황을 털어놨다.1일 방송인 노홍철이 운영하는 유튜브에는 새해를 맞아 히말라야 트레킹을 함께했던 이시영과의 근황 토크 영상이 공개됐다. 이시영은 영상에서 최근 둘째를 출산했다며 당시 수술 과정을 상세히 설명했다.이시영은 “수술실에 들어가니 전신마취를 할 수 없는 상황이었다”며 “하반신 마취 상태로 제왕절개 수술을 받았고, 두 시간 가까이 의식이 있는 상태였다”고 말했다. 이어 “상황이 급박해 예정일보다 약 2주 빠르게 출산하게 됐다”고 덧붙였다.출산 과정은 의료진도 우려할 만큼 위험한 상황이었다고 한다. 이시영은 “수술 중 자궁 적출 가능성도 있다는 말을 나중에 들었다”며 “의료진이 산모의 불안을 고려해 수술 전에는 그 이야기를 하지 않았다고 하더라”고 전했다.44세에 출산한 점에 대해서는 “쉽지 않은 일이었다”고 솔직하게 털어놓으면서도 “평소 꾸준히 운동해온 것이 큰 도움이 됐다”고 말했다.이시영은 2017년 9살 연상의 사업가와 결혼해 아들을 두었으나, 지난해 3월 이혼을 발표했다. 이후 전남편의 동의 없이 냉동 배아를 이식해 둘째를 임신했다고 밝혀 화제가 된 바 있다.온라인뉴스부