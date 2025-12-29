뉴이스트 출신 백호, 오늘 육군 현역 입대
수정 2025-12-29 09:03
입력 2025-12-29 09:03
그룹 뉴이스트 출신 백호(30)가 29일 입대한다.
백호는 이날 오전 충청남도 논산 육군훈련소에 들어가 기초군사훈련을 받은 뒤 육군 현역병으로 복무하게 된다. 입대 관련 별도 행사는 하지 않는다.
앞서 백호 측은 “백호가 국방의 의무를 이행하고 건강하게 복귀하는 날까지 팬 여러분의 따뜻한 격려와 지속적인 사랑 부탁한다”고 했다.
백호는 2012년 그룹 뉴이스트로 데뷔했다.
이후 ‘여보세요’ ‘여왕의 기사’ ‘페이스’(FACE) 등을 내놨다. 2017년에는 엠넷 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101’ 시즌2에 나왔고, 유닛 ‘뉴이스트 W’로 활동하기도 했다.
2020년 팀 해체 후 솔로 가수로 데뷔해 ‘엘리베이터’ ‘러브 오어 다이’(LOVE OR DIE) 등을 발표했다.
최근엔 배우로 활동했다. 지난해 뮤지컬 ‘마리 앙투아네트’ 무대에 올랐고, 올해 채널A 드라마 ‘여행을 대신해 드립니다’에도 출연했다.
뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
백호가 입대 후 복무하게 될 군 종류는?