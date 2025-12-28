결혼 4일만에 불화설 토로한 윤정수...무슨 일이?

이미지 확대 JTBC 아는형님

개그맨 윤정수가 결혼 4일 만에 불화를 고백한다.윤정수는 27일 공개된 JTBC ‘아는 형님’ 예고편에서 “(녹화 기준) 결혼 4일 차”라며 반지를 자랑한다. 이내 부인 원진서에게 “자기가 많이 벌어 와. 왜 나만 많이 벌어와야 되는데?”라고 했다고 털어놓는다.개그맨 이수근은 “결혼 며칠 됐다고 벌써 힘드냐”고 지적하고, 강호동은 “정수야. 너 혼난다”며 걱정한다. 서장훈은 “정신 똑바로 차려”라고 한다.윤정수는 2008년 사업 실패와 연대 보증으로 약 30억원 빚을 져 파산했다. 지난달 30일 원진서와 결혼했으며, TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서 신혼 생활을 공개 중이다. 원진서의 개명 전 이름은 원자현이다. MBC 리포터 출신이며, 필라테스 강사로 일하고 있다.뉴시스