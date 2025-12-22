“20년 만에 앞자리 ‘4’” 홍현희, 49kg 찍고 확 달라진 몸매

이미지 확대 사진=유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처

이미지 확대 사진=유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처

이미지 확대 사진=유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

개그우먼 홍현희가 다이어트로 확 달라진 몸매를 공개했다.홍현희는 지난 19일 자신의 유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’를 통해 체중 변화와 관리 비결을 직접 밝혔다.영상에서 몰라보게 홀쭉해진 모습으로 등장한 홍현희는 “오늘 아침에 몸무게를 재봤는데 49.97kg이 나왔다”며 “앞자리에 ‘4’자를 본 건 스무 살 이후 20년 만”이라고 말했다. 그는 목표 체중을 정해놓고 시작한 다이어트는 아니었다며 “루틴과 삶을 조금 더 건강하게 바꾸려고 했을 뿐인데 몸은 거짓말을 하지 않더라”고 털어놨다.홍현희는 이번 체중 감량의 가장 큰 계기로 아들 준범이를 꼽았다. 그는 “준범이 결혼식 때까지는 그래도 이 아이를 위해 살아 있어야겠다는 생각이 들었다”며 “내가 건강한 모습을 보여줘야 아이도 건강하게 자랄 것 같았다”고 말했다. 이어 “내가 계속 뭘 먹으면서 아이에게만 ‘먹지 마’라고 할 수는 없지 않느냐”며 “건강한 식습관을 물려주려면 나부터 바뀌어야겠다는 마음이 컸다”고 했다.감량 수치에 대해서도 솔직하게 밝혔다. 홍현희는 “예전에 16kg을 뺐다는 건 옛날 얘기”라며 “관리를 다시 시작했을 때가 58~59kg이었으니 지금까지 약 10kg 정도 감량한 셈”이라고 설명했다.그는 관리 비법으로 공복 시간을 길게 유지하는 식습관과 함께 ‘식초’를 언급했다. 홍현희는 “가장 큰 변화는 식초인 것 같다”며 “혈당이 오르는 걸 몸으로 느낄 정도로 확실히 체감했다”고 말했다. 이어 “식초를 먹으면 입맛이 떨어져서 원래 먹던 양보다 덜 먹게 된다”며 “거의 원액으로 먹기도 하고, 물에 타서 마시기도 했다”고 덧붙였다.