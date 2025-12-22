신민아♥김우빈, 결혼식 답례품도 화제 “이래서 톱스타”

이미지 확대 사진=에이엠엔터테인먼트, SNS 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 김우빈과 신민아가 20일 결혼식을 올린 가운데, 그들이 하객들에게 건넨 답례품이 화제를 모으고 있다.22일 연예계에 따르면 결혼식 이후 온라인 커뮤니티와 소셜미디어를 통해 통해 공개된 답례품은 신민아가 앰배서더(홍보대사)로 활동 중인 글로벌 뷰티 브랜드와 럭셔리 향수 브랜드 제품이다.함께 동봉된 카드에는 “김우빈, 신민아의 결혼식에 초대합니다. 함께해 주세요”라고 적혔다.또 이날 결혼식 메뉴판에는 김우빈·신민아 부부가 직접 그린 그림과 손글씨가 담겼다.두 사람은 20일 서울 중구 신라호텔에서 결혼식을 치렀다.결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행된다.주례는 법륜스님, 축가는 카더가든이, 사회는 배우 이광수가 각각 맡았다.두 사람은 2014년 한 의료 브랜드 광고 촬영 현장에서 처음 만나 이듬해부터 공개 연애를 이어왔다.특히 김우빈이 비인두암으로 투병 중일 때 신민아가 곁을 지킨 사실이 알려져 팬들 사이에서도 큰 화제를 모았다.뉴시스