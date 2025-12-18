메뉴
“40대 맞아?” 구혜선, ‘얼짱’ 출신다운 여전한 미모

수정 2025-12-18 14:33
입력 2025-12-18 14:33
사진=구혜선 인스타그램 캦처
사진=구혜선 인스타그램 캦처


배우 구혜선이 변함없는 미모를 자랑했다.

구혜선은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “2025 태국 올해의 헤드라인 인물 시상식’에서 ‘아시아를 빛낸 예술가상’을 받게 되었어요, 고생해 주신 모든 분께 감사드리며, 필승! (13㎏ 감량 목표 도달 중에…)”이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 구혜선은 하얀색 셋업을 입고 포즈를 취했다. 짧은 바지를 입은 그의 모습에서 늘씬한 각선미가 돋보인다.

한편 구혜선은 현재 카이스트 과학저널리즘 대학원 공학 석사 과정을 밟고 있다. 최근 직접 연구 및 개발하고 특허를 취득한 새로운 형태의 헤어롤 쿠롤(KOOROLL, 이하 쿠롤)을 출시했다.
