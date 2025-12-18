메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“달라진 분위기”…‘이동국 둘째 딸’ 이재아, 예뻐진 근황

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-12-18 17:16
입력 2025-12-18 17:16
이미지 확대
사진=이재아 인스타그램 캡처
사진=이재아 인스타그램 캡처


전 축구 국가대표 이동국의 아내 이수진이 둘째 딸 이재아의 근황을 공개했다.

이수진은 18일 자신의 소셜미디어에 이재아의 사진과 함께 “재아에게 나이키는 도전이고, 믿음이고, 다시 일어서는 힘”이라며 “포기할 수 없게 만드는 이유”라는 글을 올렸다.

이어 “세계 최고의 브랜드 나이키, 각 분야 최고의 선수들이 모인 송년회”라며 “2026년도 화이팅”이라는 해시태그를 덧붙여 딸을 향한 응원의 마음을 드러냈다.

사진 속 이재아는 나이키 로고가 새겨진 의상을 입고 행사에 참석한 모습으로, 목에는 출입 배지를 걸고 당당한 포즈를 취하고 있다.

이미지 확대
사진=이재아 인스타그램 캡처
사진=이재아 인스타그램 캡처


이재아는 이동국과 이수진의 둘째 딸로, 유소년 시절부터 테니스 선수로 활동하며 주목을 받아왔다.

다만 잦은 부상 여파로 테니스 선수 생활을 정리하고, 골프 선수를 준비 중인 것으로 알려졌다.

첫째 딸 이재시는 2022년 파리·밀라노 패션위크 무대에 올라 주목을 받았다. 셋째·넷째 쌍둥이 동생 이설아·이수아는 유아복 브랜드 키즈 모델로 활동한 바 있다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

막내 동생 이시안은 유소년 축구선수로 활약하고 있다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이재아가 테니스를 그만둔 이유는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기