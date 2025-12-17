이민정 SNS에 피투성이 사진 “대체 무슨 상황?”

이미지 확대 사진=이민정 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 이민정이 피투성이 셀카를 공개했다.이민정은 17일 자신의 인스타그램에 “12월18일 벌써 내일이네요”라며 “티빙 오리지널 ‘빌런즈’ 촬영 때 부산 밤샘 촬영 후 씻기 전에 찍었던 사진”이라는 글과 함께 셀카를 게재했다.사진에서 이민정은 리얼한 피투성이 분장을 한 채 셀카를 찍고 있는 모습이다. 그는 피투성이 상태임에도 여전한 미모를 자랑해 더욱 눈길을 끈다.이민정이 출연하는 ‘빌런즈’는 초정밀 위조지폐 슈퍼노트를 둘러싼 악인들의 피 튀기는 충돌과 대결을 그린 슈퍼범죄액션 드라마다. 배우 곽도원이 음주 운전 물의를 빚으면서 공개가 연기됐고, 오는 18일 첫 공개를 앞두고 있다.한편 이민정은 이병헌과 지난 2012년 결혼해 2015년 첫아들 준후 군을 얻었다. 이후 8년 만인 지난 2023년 12월 둘째 딸을 품에 안았다. 또한 올해 초부터 시작한 유튜브 채널 ‘이민정MJ’는 최근 구독자수가 50만 명을 돌파해 화제가 됐다.뉴스1