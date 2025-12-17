메뉴
“무슨 ‘트라우마’였길래” 방탄 RM, 운전면허 이제서야 딴 이유

수정 2025-12-17 17:27
입력 2025-12-17 17:27
사진=RM 인스타그램 캡처
사진=RM 인스타그램 캡처


그룹 ‘방탄소년단(BTS)’ 멤버 RM(31·본명 김남준)이 운전면허 취득 소식을 전했다.

RM은 16일 자신의 인스타그램에 “조고각하”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 RM이 취득한 2종 보통 운전면허증이 담겼다.

같은 날 방탄소년단은 팬 플랫폼 위버스에서 라이브 방송을 진행했고, RM은 방송을 통해 운전면허를 땄다고 밝혔다.

RM은 주행시험 과정에서 유턴을 하다가 중앙선을 침범해 한 차례 떨어졌고, 이후 재응시해 합격했다고 설명했다. 그러면서 주행은 가능하지만 주차가 어려워 연수를 받아야 한다고 덧붙였다.

RM은 운전면허를 취득한 이유에 대해 “자차 살 생각은 없고, 그냥 따보고 싶었다”며 “나도 내 트라우마를 극복하고 싶었다”고 말했다.

RM은 그동안 소셜미디어를 통해 일상을 꾸준히 공유해왔다. 인스타그램 팔로워 약 4887만을 보유했다.

BTS는 지난해 팀의 맏형 진과 제이홉을 시작으로, 지난 6월 RM, 뷔, 지민, 정국이 육군 현역 복무를 마치고 전원 전역을 완료했다. 슈가는 사회복무요원으로 병역의 의무를 이행했다.

BTS는 내년 새 앨범 발매와 함께 월드투어에 돌입할 계획이다.

뉴시스
