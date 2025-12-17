메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“성수동이 들썩” 송강, 67억 아파트 매입…박찬호·육성재와 이웃

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-12-17 16:05
입력 2025-12-17 15:43
이미지 확대
송강. 연합뉴스
송강. 연합뉴스


배우 송강이 성수동 아파트를 67억원에 사들였다.

17일 부동산 업계에 따르면, 송강은 6월 말 서울 성수동2가 서울숲 힐스테이트 전용면적 227㎡를 67억원에 매입했다. 지난 달 소유권 등기를 마쳤으며, 2006년 분양 후 역대 최고가 거래다.

등기부등본상 채권최고액은 약 46억원이다. 통상 대출금 110%~120%를 근저당권으로 설정하는 점을 감안하면, 송강은 최대 42억원을 대출 받은 것으로 보였다. 이 아파트에는 배우 남궁민을 비롯해 그룹 ‘비투비’ 육성재, 전 야구선수 박찬호 등이 거주하거나 매입한 것으로 알려졌다.

송강은 넷플릭스 ‘스위트홈’ 시즌1~3(2020~2024)로 얼굴을 알렸다. 10월 전역 후 ‘포핸즈’를 차기작으로 검토 중이다. 이 드라마는 예술고등학교를 배경으로 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그릴 예정이다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
송강이 성수동 아파트를 매입한 가격은?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기