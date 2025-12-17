“현실판 거인과 소인” 218㎝ 최홍만 품에 안긴 44㎏ 쯔양

이미지 확대 최홍만 인스타그램 캡처

이종격투기 선수 최홍만과 먹방 유튜버 쯔양의 만남이 공개되자 두 사람의 체격 차이가 온라인에서 화제를 모으고 있다.두 사람은 오는 20일 방송 예정인 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 함께 출연할 예정이다.14일 공개된 방송 예고편과 인스타그램을 통해 두 사람이 함께 있는 모습이 알려지면서, 현실에서 보기 힘든 체격 대비가 각종 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산되고 있다.최홍만의 인스타그램에 공개된 영상 속 그는 쯔양을 가볍게 들어 올린 채 여유로운 모습을 보였고, 쯔양 역시 긴장한 기색 없이 자연스럽게 호흡을 맞추는 장면이 담겼다.해당 장면이 공개되자 시청자들은 두 사람의 조합 자체에 놀라움을 나타냈다.최홍만은 신장 218cm, 체중 약 156kg에 달하는 체격을 지닌 이종격투기 선수로, 국내외 무대에서 활동하며 대중적 인지도를 쌓아왔다.쯔양은 신장 161cm에 체중 44kg으로 알려진 국내 대표 먹방 크리에이터로, 1000만 명이 넘는 구독자를 보유하고 있다.누리꾼들은 영상이 공개되자 “현실판 거인과 소인”, “숫자로만 보던 체급 차이가 그대로 느껴진다”, “CG인 줄 알았다”, “최홍만이 저렇게 부드럽게 사람을 안는 모습은 처음 본다”는 반응을 보이며 두 사람이 함께 있는 모습에 기대감을 나타냈다.뉴시스