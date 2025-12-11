“주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니

이미지 확대 정재형, 박나래. 안테나뮤직·앤파크

이미지 확대 지난해 12월 13일 방송된 MBC ‘나 혼자 산다’에서 코미디언 박나래가 “링거를 예약했다”는 취지의 발언을 했다. 해당 장면이 담긴 ‘나혼산’ 공식 유튜브 영상은 비공개로 전환됐다. 자료 : MBC

코미디언 박나래가 일명 ‘주사이모’로부터 불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 제기된 가운데, MBC ‘나 혼자 산다’에 박나래와 함께 출연해 ‘링거’를 언급했던 가수 겸 작곡가 정재형에 대한 전 매니저의 증언이 나왔다.박나래의 전 매니저 A씨는 10일 방송된 JTBC ‘사건반장’과의 인터뷰에서 정재형에 대해 “일반 병원에서 링거를 맞은 것으로 기억한다”라고 전했다.앞서 정재형은 지난해 12월 13일 방송된 ‘나 혼자 산다’에서 박나래와 함께 8시간에 걸쳐 김장했다.김장을 마친 뒤 정재형은 후들거리는 다리를 펴고 허리를 세우며 박나래에게 “내일 링거 예약할 때 나도 해야 한다”라고 말했고, 박나래는 “어 오빠, 링거 같이 예약”이라고 답했다.당시에는 김장을 마친 뒤 힘들어하는 상황과 맞물려 가벼운 농담으로 여겨졌지만, 이른바 ‘주사이모’ 의혹을 계기로 해당 발언은 온라인 커뮤니티에서 확산했다.‘나혼산’ 유튜브 채널에는 해당 방송분이 “링거 예약하는 박나래” 등의 제목으로 올라와 있었으나, MBC 측은 해당 영상을 비공개로 전환했다.박나래와 정재형이 ‘링거’를 언급한 사실이 뒤늦게 논란의 도마 위에 오르자 정재형 측은 10일 “‘주사이모’와 친분은 물론 일면식도 없다”라고 선을 그었다.정재형 측은 “사실이 아닌 이야기들이 와전되는 것을 바로잡기 위해 공식 입장을 전한다”면서 “논란 중인 예능 방송분과 관련해 더 이상의 오해를 막고자 해당 사안과 일체 무관함을 분명히 밝힌다”라고 전했다.박나래는 전 매니저들에게 ‘갑질’을 했다는 의혹으로 고소를 당했는데 이 과정에서 박나래가 의사 면허가 없는 지인에게서 불법 의료 시술을 받았다는 의혹도 함께 불거졌다.연예매체 디스패치는 박나래가 오피스텔이나 차량 등에서 이른바 ‘주사 이모’로 불리는 지인 A씨로부터 피로 해소용 링거를 맞는 등 불법 의료행위가 있었다는 의혹을 제기했다.이에 A씨는 자신이 중국 네이멍구의 한 의대 교수였다고 주장했지만, A씨가 해외에서 의대를 졸업했는지와 무관하게 국내 의사 면허를 취득하지 않았다면 A씨의 의료 시술은 불법이다.채널A에 따르면 대한한의사협회는 자체 조사를 거쳐 A씨가 의사로 등록돼 있지 않다고 밝혔고, 대한간호사협회와 대한간호조무사협회도 A씨가 등록돼 있지 않다고 확인했다.또한 A씨가 국내 의사 면허를 갖고 있다고 하더라도 의료기관이 아닌 장소에서 시술받는 ‘왕진’ 또한 불법의 소지가 크다. 의료법은 의료인이 의료기관 밖에서 의료행위를 할 수 있는 사유로 응급환자 진료나 가정간호 등 ‘부득이한 사정’을 명시하고 있다.박나래는 ‘주사 이모’ 의혹으로 경찰에 고발된 상태다. 보건복지부는 수사 경과를 지켜보고 필요한 경우 행정조사 등을 검토한다는 방침이다.온라인뉴스부