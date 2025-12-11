신정환, 복귀 본격화…탁재훈과 8년만에 재회→유튜브 출연

이미지 확대 탁재훈, 신정환. 인스타그램 캡처

도박과 거짓 해명 논란으로 연예계에서 떠났던 신정환이 유튜브 예능을 통해 컨츄리꼬꼬 멤버로 함께했던 탁재훈과 마주한다.최근 방송가에 따르면 신정환은 최근 탁재훈이 운영하는 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 촬영에 게스트로 참여했다.두 사람이 함께 촬영에 나서는 건 지난 2017년 Mnet 예능 프로그램 ‘프로젝트 S: 악마의 재능 기부’ 이후 8년 만이다.과거 컨츄리꼬꼬로 활동했던 두 사람은 오랜만에 카메라 앞에서 추억을 나누고 근황을 공유하는 등 솔직하고 유쾌한 대화를 나눈 것으로 전해졌다.신정환은 최근 진행된 한 인터뷰에서 신규 웹 예능을 준비 중이라고 밝히며 “‘노빠꾸 탁재훈’을 따라잡을 것”이라는 포부를 밝히기도 했다.신정환과 탁재훈의 재회는 17일 ‘노빠꾸 탁재훈’에 공개될 예정인 것으로 알려졌다.앞서 신정환은 2010년 해외 원정 도박 혐의로 구속기소 돼 징역 8개월의 실형을 선고받았다. 이 과정에서 도박 사실을 숨기려고 ‘필리핀에서 뎅기열에 걸렸다’고 주장했으나 거짓으로 드러나 커다란 지탄을 받았다. 이 때문에 연예계를 거의 은퇴하다시피 떠나 있었고 오랫동안 복귀하지 못했다.2017년 연예계에 복귀했으나 2010년 이전만큼 활발한 활동을 하지 못했으나, 최근에는 유튜브 콘텐츠를 통해 활동 범위를 넓히고 있다.최근에는 한 주점 브랜드의 모델이 된 근황이 공개됐다. 과거 논란과 연결된 대사도 언급해 눈길을 끌었다.한 장면에서 “뎅기열이면 입맛이 없다던데”라는 말이 나오자 신정환은 개의치 않고 “뎅기열이 언제 적인데. 입맛 완전히 돌아왔다”고 말했다.또 “꽃게에 ‘올인’(도박 용어)했다”고 말하는가 하면, 촬영자가 ‘짝귀님이 여기는 무슨 일이냐. 여기 페소도 받냐’고 묻자 “필리핀? 진짜 왜 그러냐”고 발끈하는 연기를 펼치기도 했다.온라인뉴스부