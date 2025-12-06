“또 한 명의 아기가”…오상진♥김소영, 축하할 소식 전해졌다

이미지 확대 아나운서 출신 방송인 오상진(45)·김소영(38) 부부가 둘째를 품에 안게 됐다. 유튜브 캡처

이미지 확대 아나운서 출신 방송인 오상진(45)·김소영(38) 부부가 둘째를 품에 안게 됐다. 유튜브 캡처

아나운서 출신 방송인 오상진(45)·김소영(38) 부부가 둘째를 품에 안게 됐다.김소영은 지난 5일 자신의 소셜미디어(SNS)에 둘째 초음파 사진을 올리며 “우리 가족에게 또 한 명의 아기가 찾아왔다”고 둘째 임신 소식을 전했다.그는 “조심스러운 마음이 커서 태어나는 날까지 주변에 알리지 말까도 고민했었는데 어느덧 6개월 차가 되었고, 내년 봄이면 수아 동생을 만나게 될 것 같다”고 밝혔다.이어 “앞으로도 지금처럼 하루하루를 충실하게 또 건강을 잘 챙기며 지내보도록 하겠다”고 덧붙였다.이 소식을 전하기 위해 약 1년간 쉬었던 개인 유튜브 채널 ‘김소영의 띵그리TV’도 재개해 임신 과정과 가족의 속마음을 담은 영상을 함께 공개했다.공개된 영상에서 김소영은 “지난 8월 어느 날 또 한 명의 아기가 찾아왔다”며 촬영 당시 임신이 약 15주 차였다고 설명했다.그는 “임신 사실을 말하지 않고 지내는 중”이라며 “지난 3~4개월간 입덧으로 굉장히 힘든 시간을 보냈다. 아기가 건강하다는 말을 들으면 12월쯤 여러분께 알리는 게 목표”였다고 털어놨다.입덧으로 체중이 빠지자 주변에서 “더 예뻐졌다”는 말을 많이 들었지만, 김소영은 “입덧 다이어트를 해서 핼쑥해진 것”이라며 웃었다. 현재는 안정기에 접어들어 컨디션이 한결 나아진 상태라고 전했다.오상진은 둘째 소식을 두고 설렘과 부담이 동시에 느껴진다고 고백했다.그는 영상에서 “여러 가지 일이 있었기 때문에, 우리를 또 찾아온 아이를 만나게 되는 설렘이 있지만 개인적으로는 부담이 된다”며 “한 사람을 겨우 독립적인 존재로 키워놨는데 다시 리셋 버튼을 누르는 기분”이라고 말했다.또 “기쁘지만 기뻐만 하기에는 책임이 많이 따른다”며 “하나만 있을 때는 한 아이에게 집중하면 되는데, 수아도 아직 어린이라 해야 할 일이 많을 것 같다”고도 해 두 아이의 아빠가 될 준비 과정에서 느끼는 현실적인 고민을 전했다.두 사람은 MBC 아나운서로 인연을 맺은 뒤 2016년 열애를 인정했고 2017년 결혼했다. 2019년 첫째 딸 수아양을 얻었다.온라인뉴스부