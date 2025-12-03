‘교도소 사무실’ 뭇매 맞은 원지, 100만 구독자 ‘와르르’

이미지 확대 유튜버 ‘원지의 하루’ 캡처

100만 구독자를 보유한 유명 유튜버 ‘원지의 하루’(본명 이원지)가 지하 2층의 창문 없는 사무실을 공개해 뭇매를 맞고 사과했지만 파장이 이어지고 있다.유튜브에 따르면 원지의 유튜브 구독자 수는 지난달 20일 이후 12일 만에 100만명선이 붕괴됐다.앞서 원지는 지난달 20일 새 사무실을 공개했는데, 경기 성남시에 마련한 원지의 새 사무실은 지하 2층에 있는 6평 규모의 공간이었다. 창문이 없는 공간에 직원 3명이 근무하고 있었다.공개 직후 온라인 커뮤니티와 댓글창에는 비판이 쏟아졌다. 네티즌들은 “성장 중인 채널도 아니고 100만 유튜버 사무실이 이 상태면 블랙기업 아니냐” “지하 2층, 창문도 없는 곳에 어떻게 사무실을” “6평에 3명이면 교도소 수준 아니냐” 등의 반응을 보였다.논란이 커지자 원지는 20일 커뮤니티에 사과문을 올리고 “건물 전체의 환기 시스템을 통해 공기 순환이 이루어지도록 설계돼있어 창문이 없어도 큰 문제를 끼치지 않을 것으로 판단했다”라며 “건물 전체 구조가 외부 중정이 지하 2층부터 하늘까지 뻥 뚫려있는 형태이고, 판교역과 가까우며 주차가 편하고 주변에 식당이 많다”라고 설명했다.하지만 사과문 이후에도 비판은 계속됐다. 특히 원지가 평소 자신을 위해서는 과감하게 지출해 왔고 이를 ‘셀링 포인트’로 삼았다는 점에서 모순이라는 지적이 이어졌다.이에 원지는 재차 사과문을 올리고 “직원들이 매일 시간을 보내며 일해야 하는 공간인 만큼 무엇보다 근무 환경과 복지를 최우선으로 고려했어야 했는데, 고용주로서 저의 배려와 생각이 너무나 부족했다”라고 인정했다.원지는 보다 좋은 환경으로 사무실을 이전하겠다고 밝혔다. 또 문제가 된 영상은 비공개 처리했다.온라인뉴스부