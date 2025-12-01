메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

혜리·박보검 등 ‘응팔’ 10년만에 뭉쳤다…누가 없나 봤더니

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-12-01 16:40
입력 2025-12-01 16:27
이미지 확대
tvN 드라마 ‘응답하라 1988’ 방영 10주년을 맞이해 ‘응팔’ 출연진들이 1박 2일 여행을 떠나는 내용을 담은 예능 ‘응답하라 1988 10주년’이 오는 19일 방송된다. 자료 : tvN
tvN 드라마 ‘응답하라 1988’ 방영 10주년을 맞이해 ‘응팔’ 출연진들이 1박 2일 여행을 떠나는 내용을 담은 예능 ‘응답하라 1988 10주년’이 오는 19일 방송된다. 자료 : tvN


2015년 방영된 tvN 드라마 ‘응답하라 1988’(응팔) 출연진들이 10년만에 뭉쳤다.

tvN은 ‘응팔’ 10주년을 기념해 출연진들이 1박 2일 여행을 떠나는 모습을 담은 예능 ‘응답하라 1988 10주년’을 오는 19일 첫방송한다고 1일 밝혔다.

이날 tvN은 인스타그램을 통해 1박 2일 여행을 떠난 ‘응팔’ 출연진들의 영상과 이들이 촬영한 포스터를 공개했다.

포스터 속에서는 ‘응팔’의 히로인인 ‘성덕선’ 역을 맡은 혜리가 가운데에 서서 ‘최택’ 역의 박보검, ‘성선우’ 역의 고경표와 어깨동무를 하고 있다. 또 ‘치타 여사’ 라미란은 호피무니 코트를 입었고, 모든 출연진들은 청재킷과 트레이닝복 등 ‘레트로 패션’을 선보였다.

방영 당시 포스터에선 없었던 ‘장미옥’ 역할의 이민지도 이번 10주년 포스터에 등장했다. 다만 ‘김정환’ 역을 맡은 류준열과 선우의 동생 ‘진주’ 역을 맡은 김설은 보이지 않았다.

vN 측은 “이번 10주년 MT에는 ‘응팔’ 신드롬을 이끈 배우들이 총출동한다”라고 설명했다. 포스터 촬영에서는 빠진 류준열도 MT에는 함께한 것으로 알려졌다. ‘응팔’ 식구들의 여행을 담은 이 예능은 제작사 에그이즈커밍의 나영석·신건준 PD가 연출을 맡았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기