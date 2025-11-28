메뉴
자이언트핑크, 피 묻은 휴지 사진 공개…“도와달라” 호소

수정 2025-11-28 14:50
입력 2025-11-28 14:50
가수 자이언트핑크가 아들의 심각한 건강 상태에 도움을 요청했다. 자이언트핑크 인스타그램 캡처
가수 자이언트핑크가 아들의 심각한 건강 상태에 도움을 요청했다. 자이언트핑크 인스타그램 캡처


가수 자이언트핑크(본명 박윤하)가 아들의 심각한 건강 상태에 도움을 요청했다.

28일 자이언트핑크는 자신의 계정에 피가 가득 묻은 휴지 더미를 공개했다.

그는 “나의 인친(인스타그램 친구)님들. 혹시 비염에 좋은 추천템 있나요?”라며 “뭐든지 좀 알려달라”고 호소했다.

이어 “진짜 지독하다. 요즘 들어 아들이 자고 일어나면 코피를 흘린다”며 “매번 당황스럽다”고 전했다.

그러면서 “아이가 클수록 더 자주 터진다. 비염에 좋다는 식수까지 다 신경써서 먹이는 데도 자주 이런다”고 토로했다.

이후 자이언트핑크는 “급한 마음에 도움을 받아보고자 올렸는데 아무래도 피다 보니 사진만 보고 불편한 분들도 있을 것 같아서”라며 해당 게시물을 비공개로 전환했다.

SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’ 제공
SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’ 제공


한편 1991년생인 자이언트핑크는 2016년 첫 싱글 ‘가위 바위 보’로 가요계에 정식 데뷔했다.

이후 2016년 Mnet ‘언프리티 랩스타’ 시즌3에서 우승하며 주목받았다.

자이언트핑크는 지난 2020년 비연예인과 결혼해 2022년 3월 아들을 출산했다.

2022~2023년 SBS 예능 ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’을 통해 단란한 가족 일상을 공개한 바 있다.

뉴스24
