‘암투병’ 박성광 아내 이솔이 “AI로 방구석에서…”

이미지 확대 이솔이 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 건강이 좋지 않아 집 안에 머무는 근황을 공개했다.이솔이는 25일 자신의 소셜미디어(SNS)에 단풍 낙엽 위에 누워있는 자신의 사진을 올렸다.사진 속 이솔이는 갈색 코트와 머플러 차림으로 단풍잎을 손에 들고 가을을 즐기는 모습이었다.그러나 이 사진은 인공지능(AI)으로 생성한 이미지였다. 이솔이는 “와아…세상 많이 좋아졌네요. AI로 방구석 단풍 구경”이라며 이같이 밝혔다.이솔이는 “감기 때문에 모든 일정을 멈췄다. 몸이 ‘그라데이션’으로 안 좋아지는 느낌”이라며 “빨리 약을 먹고 일상 로그아웃하겠다”라고 말했다.“내일 살아날 수 있겠지”라고 걱정한 그는 “모두 감기 조심, 특히 습도 잘 챙기고, 잠 잘자기”라며 팬들에게 건강을 당부했다.이솔이는 2020년 박성광과 결혼했으며 최근 암 투병 중이라고 밝혔다.이후 이솔이는 “왜 임신하지 않냐”는 악플에 시달렸다. 이솔이는 “퇴사 후 자연스럽게 아이를 준비하던 중 5개월 만에 암 판정을 받았다”라며 “여성암 특성상 아이를 가질 수 없게 됐다”라고 털어놨다.그러면서 “저는 3년 전쯤 가족들의 보호 속에서 수술과 항암치료를 마쳤고, 현재는 몸 속에 암세포가 없다는 진단을 받고 정기검진 중”이라고 덧붙였다.뉴스24