신봉선, 유민상과 ‘커플 성사’…코미디언 커플 26호 탄생?

이미지 확대 유튜브 채널 ‘ㄴ신봉선ㄱ’ 신봉선 유민상.

이미지 확대 왼쪽부터 신봉선, 유민상, 한윤서, 류근지. 유튜브 채널 ‘ㄴ신봉선ㄱ’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코미디언 신봉선과 유민상이 서로를 지목해 커플 매치가 성사됐다.지난 14일 유튜브 채널 ‘ㄴ신봉선ㄱ’에 ‘오늘 코미디언 커플 26호 탄생?!’라는 제목의 영상이 공개됐다.연애 관찰 예능 프로그램 ‘나는 솔로’를 개그맨 특집으로 패러디한 해당 영상에서 신봉선은 장효인, 박은영, 한윤서, 류근지, 김성원, 서남용, 유민상을 초대했다.이 자리에서 신봉선은 “마음에 두고 있는 사람이 있다”라고 말해 모두를 궁금하게 만들었다.랜덤 소개팅이 진행되자 이들은 은근히 설레는 분위를 형성하며 커플 탄생을 예고했다.각자 데이트가 끝난 뒤 한자리에 모인 이들은 상황에 깊이 몰입한 듯 자기 어필에 나섰다.쪽지로 마음에 드는 상대를 적어 내는 식으로 서로의 마음을 확인한 결과 한윤서와 류근지가 서로를 선택해 커플이 성사됐다.이어 신봉선이 유민상을 선택한 상황에서 유민상이 고른 상대가 신봉선으로 밝혀지자 모두 놀라워했다.주위에서 유민상에게 “자가 보유한 것 때문에 그런 것 아니냐”고 묻자 유민상은 “그래, 쟤 돈 많아. 너희들이 뭘 알아”라며 항변했다.서남용은 “이럴 거면 어릴 때 (일찍 만나지 그랬냐)”라고 말해 웃음을 자아냈다.신봉선은 “고맙다. 나 뽑아줘서”라며 기뻐했다.커플이 된 유민상과 신봉선은 “조만간 발표 있을 테니까 많이 찾아와 달라”라며 너스레를 떨었다.뉴스24