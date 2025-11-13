김정난, 침실에서 졸도…뇌출혈 의심에 엑스레이·CT 촬영

이미지 확대 배우 김정난이 최근 미주신경성 실신으로 쓰러졌다고 고백했다. 김정난 유튜브 채널 캡처

배우 김정난이 최근 미주신경성 실신으로 쓰러졌다고 고백했다.12일 김정난 유튜브 채널에는 김정난이 자신의 집에 배우 윤세아를 초대한 모습이 공개됐다.윤세아에게 음식을 대접한 김정난은 “엊그저께 엄청 크게 다쳤다. 어디 시술받은 줄 알았지 않냐”며 운을 뗐다.이에 윤세아는 “못 물어보고 있었다”며 “(얼굴이) 팽팽해서 요즘엔 밑으로 당기나 싶었다”라고 말해 웃음을 자아냈다.김정난은 “웃을 일이 아니다”라며 “일주일 전에 실신해서 황천길 건널 뻔했다”고 털어놨다.이어 “미주신경성 실신이 갑자기 왔다”며 “침실 옆에서 나도 모르게 졸도하면서 협탁 모서리에 턱을 세게 찧었다”고 말했다.김정난은 순간 반려묘에게 “엄마 인생 끝났어”라고 했다고 전했다.또 “눈물이 나더라. (턱) 뼈도 만져졌다”며 “119를 불러 병원에 갔다. 혹시 뇌출혈이 왔을까 봐 CT와 엑스레이를 찍었다”고 했다.그러면서 “성형외과에서 봉합 후 실밥 뽑은 상태”라고 해 안타까움을 자아냈다.미주신경성 실신은 극도의 스트레스, 긴장, 심리적 충격 등으로 인해 자율신경계 조절 균형이 깨지면서 맥박·혈압이 동시에 떨어지고, 이에 따라 뇌로 가는 혈류가 일시적으로 줄어들면서 의식을 잃는 현상이다.뉴스24