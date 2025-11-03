이장우 호두과자 이렇게 잘나갔나…“젠슨황 형님도 한입 하시죠”

이미지 확대 배우 이장우가 제품 개발에 참여한 호두과자. 부창제과 SNS

배우 이장우가 지난 1일 막을 내린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간에 자신의 호두과자 브랜드 ‘부창제과’가 많은 사랑을 받았다고 전했다.이장우는 지난 1일 자신의 인스타그램에 올린 글에서 “우리의 경주에서 APEC 2025 KOREA가 열리고 있다. 세계 속에서 빛나는 경주, 정말 자랑스럽다”라며 이같이 전했다.이장우의 부창제과는 APEC 공식 협찬사로 선정돼 이번 회의 기간 최종고위관리회의(CSOM), 외교·통상합동관료회의(AMM), APEC 최고경영자(CEO) 서밋 등 주요 회의의 테이블에 디저트로 올랐다.이장우가 공개한 사진 속에는 부창제과를 판매하는 부스 앞에 관광객들이 모여 있는 모습이 담겼다.이장우는 “내외신 기자분들이 호두과자 맛보려고 줄 서 계신다고 한다. 역시 K-호두과자는 다르다”라며 자부심을 드러냈다.이어 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 언급하며 “형님, K-치킨 드셨으니 호두과자도 한입 하시죠”라고 덧붙였다.부창제과는 경주의 작은 제과점을 모티브로 시작했으며, 이장우는 브랜드 모델을 넘어 제품 콘셉트 선정과 메뉴 개발 과정에도 참여했다.뉴스24