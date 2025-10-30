이수지 “밥이 안 들어간다”…48kg 여리여리 몸매로 변신

이미지 확대 유튜브 ‘핫이슈지’ 캡처

이미지 확대 유튜브 ‘핫이슈지’ 캡처

개그우먼 이수지가 또 한 번 새로운 부캐로 변신했다.지난 28일 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에는 “에겐녀 뚜지의 일상 VLOG | 163cm·48kg·wave | GRWM | 공주들이랑 걸스파티”라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 이수지는 “너무 부었다. 붓기 어쩔”이라며 일상 뷰티 브이로그를 시작했다. 그는 “오늘 화장의 포인트는 딸기우유 블러셔”라며 핑크빛 블러셔를 여러 번 덧바르며 ‘에겐녀 뚜지’ 콘셉트로 완벽하게 몰입했다.이어 “테토녀라는 루머는 이제 그만. 나는 완벽한 에겐녀다”라며 유쾌한 반응을 보였다. ‘에겐녀 테스트’ 화면을 직접 공개하며 부캐 이미지를 더욱 공고히 했다.이수지는 “출출하니까 고구마 말랭이를 뜯어보겠다. 속이 더부룩해 밥은 안 들어간다”며 간식을 먹는 모습을 보여줬다. “밥 대신 주로 간식을 먹는다”는 말과 함께 여리여리한 콘셉트를 자연스럽게 연기했다.이후 친구들을 위한 선물을 사기 위해 소품샵을 찾은 그는 머리핀만 고른 뒤 거리로 나와 빈티지 카메라로 셀카를 찍으며 자유로운 분위기를 연출했다.영상 말미에는 타로 카드를 꺼내 “저는 언제쯤 남자친구가 생길까요?”라며 질문을 던졌다. 그러나 카드 결과를 본 그는 “하트에 칼 꽂혀 있고 울고 있고 마귀 같다”며 웃음을 자아냈다.영상 댓글에는 “163cm에 48kg을 연기력으로 커버하는 사람” “이 정도면 다중인격 수준” 등 재치 있는 반응이 이어졌다.이수지는 매번 새로운 ‘부캐’를 선보일 때마다 높은 싱크로율로 시청자들의 호응을 얻고 있다.뉴스24