김희선, 연예인 ‘비밀 카페’ 언급…“연애하다 헤어지면 탈퇴한다고 난리”

이미지 확대 개그맨 장도연(왼쪽)과 배우 김희선. 유튜브 채널 ‘테오’ 캡처

이미지 확대 배우 김희선. 유튜브 채널 ‘테오’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 김희선이 과거 연예인들만 가입할 수 있었던 온라인 카페가 있었다고 언급했다.28일 공개된 웹 예능 ‘살롱드립’에는 김희선이 게스트로 출연했다.이날 김희선은 그룹 빅뱅 멤버 지드래곤과의 인연을 묻는 말에 “지금은 연락하는 사이는 아니다. 아주 예전 일”이라고 답했다.김희선은 “지드래곤이 고등학생일 때였을 거다. 옛날에 포털사이트 카페에 연예인만 가입할 수 있는, 아지트 같은 비밀 카페가 있었다”며 “당시 방장도 연예인이었는데 인증을 받아야 가입할 수 있었다”고 말했다.이어 “우리끼리 소소한 대화를 나누는 곳이었다. 그때 지드래곤과 세븐을 알게 됐다”며 “그때 제가 30대이고 세븐이 20대였는데 나이 차가 크다고 생각해서 세븐을 ‘아들’이라고 불렀다”고 회상했다.그러면서 “세븐이 이제 40대더라. 아직도 나한텐 너무 아기 같다. 나도 참 오래 살았나 보다”라며 웃었다.김희선은 “그 카페 안에서도 서로 연애하고 또 헤어지면 ‘탈퇴한다’고 난리였다. 내가 ‘얘는 기사 나겠다’ 싶으면 진짜로 기사가 나더라”라고 했다.장도연이 “그 카페는 지금도 있냐”며 궁금해하자 김희선은 “이젠 없어졌다. 예전에 깨졌다”고 답했다.김희선은 또 최근 가장 잘 맞는 모임으로 ‘우주회’를 언급했다.김희선은 “비 오는 날 술 마시는 모임”이라며 “같이 골프 치는 친구도 있고 사회에서 만난 친구도 있고 대학교 친구들이 다 섞여 있다. 나 때문에 모였다가 지금은 그들끼리 더 친해졌다”고 설명했다.뉴스24