“거절했는데도 계속…” 송지은, ♥박위와 결혼생활 불만 고백

이미지 확대 유튜브 '위라클' 캡처

가수 송지은이 남편인 하반신 마비 유튜버 ‘위라클’ 박위에게 짜증났던 적이 있다고 솔직히 털어놨다.27일 박위의 유튜브 채널 ‘위라클’에는 ‘오빠, 이건 아니지 않아?’라는 제목의 영상이 올라왔다. ‘숨겨왔던 지은이의 속마음’이라는 주제로 진행된 영상에서 두 사람은 “서로에게 짜증난 적 있냐”는 질문에 답했다.박위는 “없습니다”라며 망설임 없이 답했지만, 송지은은 “있다”고 말하며 웃음을 자아냈다. 그는 “오빠는 항상 ‘지은이에게 서운한 적, 짜증난 적 없다’고 하는데 그게 신기하다”고 말했다.이어 “사소한 거다. 내가 ‘나중에 먹을게’라고 하면 오빠가 ‘그래도 지금 먹지’라고 계속 권할 때 좀 짜증난다”며 “세 번쯤 거절했는데도 계속 그러면 ‘왜 그럴까’ 싶다”고 귀여운 불만을 전했다.두 사람의 솔직한 대화에 네티즌들은 “진짜 현실 부부 같다” “이런 대화 너무 사랑스럽다” 등 반응을 보였다.한편 시크릿 출신 송지은과 유튜버 박위는 지난해 9월 혼인신고를 마친 뒤 10월 결혼식을 올렸다. 두 사람은 최근 2세 계획이 있다고 밝히며 화제를 모았다.뉴스24