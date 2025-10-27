메뉴
‘58세’ 성동일 10㎏ 감량…“무릎 안 좋아도 매일 한다”

수정 2025-10-27 12:27
입력 2025-10-27 11:32
tvN ‘바다 건너 바퀴 달린 집’에 출연한 배우 성동일. 자료 : tvN
배우 성동일이 10kg을 감량한 근황을 밝혔다.

26일 방송된 tvN ‘바다 건너 바퀴 달린 집’에서 성동일은 홀쭉해진 얼굴로 배우 공명을 만났다.

성동일은 공명과 나란히 걸으며 “나 젊었을 때처럼 착하고 예쁘게 생겼다”고 치켜세웠다.

공명은 성동일의 등을 만지며 “그런데 왜 이렇게, 진짜 탄탄해지셨다”며 놀라움을 표했다.

성동일은 “내가 조금만 어렸어도 네 역할은 다 내 거였다”고 너스레를 떨었다. 이어 “너도 알겠지만, 나이를 먹으면 지금 습관을 들여놔야 하겠다는 생각이 들더라”면서 “작품 시작하기 전에 두 달 동안 10㎏을 뺐다. 진짜 자기관리다”라고 말했다.

앞서 성동일은 지난 6월 가수 겸 배우 혜리의 유튜브에 출연해 자신의 체중 감량 비결로 ‘걷기 운동’을 꼽았다.



성동일은 “무릎 연골이 안 좋아져서 (러닝에서) 걷는 걸로 바꿨다”며 “보통 한 14㎞, 많이 걸으면 27㎞ 걷는다. 촬영 없는 날은 매일 매일 걷는다”고 밝혔다.

