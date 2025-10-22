메뉴
‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

수정 2025-10-22 11:27
입력 2025-10-22 11:23
이민정 유튜브 '이민정 MJ'
이민정 유튜브 ‘이민정 MJ’


배우 이병헌과 이민정의 2살 딸의 모습이 처음으로 공개돼 화제다.

이민정은 21일 자신의 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에 “‘움마’ 실루엣만으로 귀여움 폭발한 MJ♥BH 2살 딸 최초 공개”라는 제목의 영상을 올렸다.

이날 이민정은 딸 서이를 데리고 첫째 아들 준후의 친구 가족과 숲에서 즐거운 시간을 보냈다.

숲으로 떠나기 전 이민정이 서이의 짐을 싸는 동안 서이는 이민정에게 다가가 “엄마 무야?(뭐야?)”라며 질문을 쏟아냈다. 서이는 기저귀를 찬 뒷모습으로 등장했다.

이날 이민정은 숲에서 준후 친구 부모와 고기를 굽고 잔디밭에서 비눗방울 놀이 등을 하며 시간을 보냈다.

이민정은 첫째 준후와 둘째 서이의 얼굴을 공개하지 않았다. 준후는 “서이만 너무 많이 나오는 것 아니냐”면서 카메라에 찍히고 싶다는 귀여운 투정을 부렸다.



지난 2013년 결혼한 이병헌과 이민정은 슬하에 2015년생 첫째 준후, 2023년생 딸 서이를 두고 있다.

뉴스24
