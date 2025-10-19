김나영, 결혼식서 시아버지 ‘한 마디’에 눈물 펑펑 흘렸다

이미지 확대 ‘노필터티비’ 유튜브 캡처

가수 겸 화가 마이큐의 부친이 방송인 김나영과 아들의 결혼식에서 진심 어린 축사로 하객들의 마음을 울렸다.19일 유튜브 채널 ‘김나영의 노필터티비’에는 ‘나영 & 마이큐 가족이 되었습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 이달 3일 진행된 두 사람의 결혼식 현장이 담겼다. 김나영과 마이큐는 소망잇는교회 태원석 담임목사의 주례 아래 서약을 나누고, 서로에게 쓴 편지를 낭독하며 영원한 사랑을 약속했다.특히 이날 마이큐의 부친이 직접 축사를 맡아 눈길을 끌었다. 그는 “아들이 결혼 날짜를 확정했다고 했을 때 겉으로는 담담한 척했지만 속으론 기쁨을 감출 수 없었다”며 “나영이가 처음 집에 인사하러 왔을 때 눈과 마음을 어디에 둘지 몰라 주변을 맴도는 모습이 안쓰러웠다”고 회상했다.이어 “그래서 내가 ‘괜찮다’고 했다. 그날 나영이의 눈에는 눈물이 고였고, 그 눈물이 모든 것을 말해줬다. 사랑스러웠다. 많이 축복해 달라”고 전했다.감동적인 시아버지의 축사에 김나영은 눈시울을 붉혔다. 마이큐의 부친은 “오늘은 눈물 흘리지 않게 해달라며 하나님께 기도했는데 쉽지 않다”며 유쾌하게 말을 이어가 따뜻한 웃음을 자아냈다.한편 김나영은 2015년 사업가 A씨와 결혼해 두 아들을 뒀으나, 2018년 전 남편이 200억원대 불법 투자 혐의로 구속되면서 이듬해 이혼했다. 두 아들을 양육해오던 김나영은 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 이어왔고, 4년 만에 결혼이라는 결실을 맺었다.뉴스24