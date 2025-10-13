“제발 그만 하세요”…배우 손태영 ‘선넘은 루머’에 분통, 무슨 일

이미지 확대 배우 손태영. 인스타그램 캡처

배우 손태영. 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영' 캡처

배우 손태영. 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영' 캡처

배우 손태영이 자신을 둘러싼 악성 루머에 대해 입을 열었다.11일 손태영은 자신의 유튜브 채널에 올라온 ‘제발 그만 하세요. 손태영 선 넘는 루머에 최초 고백’이라는 제목의 영상에서 미국에서의 일상을 공개했다.영상 속 손태영은 지인과 대화를 나누며 “유튜브를 한 지 이제 딱 2년 됐다. 아들 학교 친구들도 이제 내가 유튜버인 줄 안다”고 말하며 웃었다.이에 지인은 “영상이 올라오면 솔직히 가끔 너를 검색해 본다”고 했다.이어 “아주 가끔 남편 얘기도 있고, 최근에도 ‘기러기라서 그렇다더라’라는 글을 봤다”며 악성 댓글을 언급했다.그러면서 “댓글을 보니까 IP가 같다더라. 자기가 올리고 자기가 댓글을 단 거더라”라고 덧붙였다.이를 들은 손태영은 “연예인 소문 글 보면 항상 ‘지인에게 들었다’고 하지 않나”라며 “나는 여기 지인들이 딱 정해져 있다. 그 사람들이 나를 욕하겠냐”며 답답함을 드러냈다.손태영은 유튜브 구독자들을 향해 “그런 (루머) 글 보면 그냥 걸러달라. 차라리 유튜브에 댓글을 달아달라”라고 호소했다.이어 “그러면 내가 직접 성심성의껏 대답하겠다. 진짜 팩트는 나한테 듣는 게 팩트 아니냐”고 강조했다.손태영은 2008년 배우 권상우와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 자녀들과 함께 미국에서 거주 중이다.뉴스24