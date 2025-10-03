“‘이것’ 오래전부터 꾸준히”…‘65세’ 최화정의 몸매 유지 비결은?

이미지 확대 최화정 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처

방송인 최화정이 건강한 체형을 유지하는 비결을 밝혔다.지난 2일 최화정 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 ‘최화정이 65세에 몸매도 유지하고 무릎도 지킨 기적의 러닝법 (+전세계유행)’이라는 영상이 올라왔다.최화정은 최근 유행하는 슬로 조깅을 오래전부터 해왔다며 “체지방 연소가 빨리 된다고 하고 꽤 오래 할 수 있다”고 밝혔다.이어 “30분 이상 하면 효과가 좋다. 나는 나이가 많이 들었으니 근력 저금한다는 식으로 운동한다”고 덧붙였다.앞꿈치가 먼저 땅에 닿도록 착지하고, 활짝 미소를 지으면서 해야 한다고 자세를 설명하기도 했다. 운동을 마친 뒤 최화정은 라면 먹방도 가졌다.최화정이 “이번 촬영을 끝으로 식단을 열심히 해야겠다”고 말하자, 스태프는 “언니가 연말에 관리를 바짝 한다고 5일인가 7일을 물만 마시고 단식을 한 적이 있다”고 증언했다.이어 “그런데 라디오를 하루 6시간씩 녹음하며 일정을 소화했다. 불과 몇 년 전 일이다”고 말해 놀라움을 안겼다.이에 최화정은 5일 물만 마셨다고 정정하며 “굶는다는 생각을 안 하고 보약을 먹는다고 생각했다. 마음가짐이 중요하다”고 설명했다.이어 “굶는다고 생각하면 인생이 너무 힘들다. 보약 먹을 때 고기 먹지 말라고 하지 않나. 그런 생각을 하면서 물만 마셨다”고 덧붙였다.뉴스24