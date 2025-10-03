샘 해밍턴 아들 벤틀리 “난 호주 사람”…9살에 밝힌 정체성

이미지 확대 샘 해밍터 인스타그램

방송인 샘 해밍턴이 9살 아들 벤틀리의 성향에 대해 전했다.2일 방송된 MBC ‘구해줘! 홈즈’는 연세대와 고려대 임장 대결로 꾸며졌다. 이날 양세형은 샘 해밍턴에게 “아이들은 한국과 호주 중 어느 쪽에 더 가깝냐”고 물었다.샘 해밍턴은 “윌리엄과 벤틀리는 완전히 다르다”며 “벤틀리는 밥과 김치가 꼭 있어야 할 정도로 입맛은 한국인데, ‘너 어디 사람이야?’라고 물으면 호주 사람이라고 답한다”고 밝혔다. 이어 “커가면서 성향이 계속 바뀌는 것 같다”고 덧붙였다.또 아이들 교육 방식에 대해 “훈육할 때는 한국 예절에 맞게 영어로 말한다”고 설명했다. 이에 양세형·양세찬이 상황극을 하며 “어떻게 훈육하느냐”고 묻자, 샘 해밍턴은 영어로 예절을 설명했지만 두 사람이 이해하지 못하자 “이러면 훈육이 안 된다”며 웃음을 자아냈다.뉴스24