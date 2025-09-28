대한매일상회 바로가기
손예진, 만원 지하철에 끼여 귀가 포착 “어쩔수가 없다”

수정 2025-09-28 18:05
입력 2025-09-28 18:04
배우 손예진이 지하철을 타고 귀가하는 모습이 공개됐다. 손예진 인스타그램 캡처
배우 손예진이 지하철을 타고 귀가하는 모습이 공개됐다. 손예진 인스타그램 캡처


배우 손예진이 지하철에서 포착됐다.

손예진은 28일 “불꽃놀이 덕분에 어쩔 수 없이 지하철 타고 귀가했어요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 승객들이 가득 찬 지하철을 타고 귀가하는 손예진의 모습이 담겼다.

마스크를 끼고 활짝 웃고 있는 손예진은 ‘지옥철’도 개의치 않은 듯 털털한 모습이다.

손예진은 지하철을 타고 가며 관람한 불꽃축제 영상도 공개했다.

배우 손예진이 지하철을 타고 가며 불꽃축제를 관람했다. 손예진 인스타그램 캡처
배우 손예진이 지하철을 타고 가며 불꽃축제를 관람했다. 손예진 인스타그램 캡처


영화 ‘어쩔수가없다’ 무대인사로 관객들을 만난 손예진은 이날 열린 ‘서울세계불꽃축제 2025’ 개최로 교통이 통제돼 지하철을 타고 귀가했다.

이날 불꽃축제에는 무려 100만여명의 관람객이 모였다.

한편 손예진은 지난 24일 개봉한 영화 ‘어쩔수가없다’로 7년 만에 스크린에 복귀했다.

‘어쩔수가없다’는 ‘다 이루었다’고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 ‘만수’(이병헌)가 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 작품이다.

박찬욱 감독의 신작 영화 ‘어쩔수가없다’가 포스터를 8일 공개했다. CJ ENM 제공
박찬욱 감독의 신작 영화 '어쩔수가없다'가 포스터를 8일 공개했다. CJ ENM 제공


박찬욱 감독이 3년 만에 선보인 신작으로 이병헌·손예진·이성민·염혜란·박희순·차승원 등 정상급 배우들이 출연해 개봉 전부터 많은 관심을 받았다.

‘어쩔수가없다’는 개봉 5일째인 28일 누적 관객 100만명을 돌파했다.

배급사 CJ ENM에 따르면 ‘어쩔수가없다’는 이날 오후 2시 100만명을 넘어섰다. 실시간 예매율에서도 1위(오후 4시 기준 28.2%·예매 관객 수 8만8395명)를 유지해 당분간 흥행을 이어갈 것으로 보인다.

