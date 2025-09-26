‘결혼 21년 차’ 한가인♥연정훈 위기?…“‘이때’ 이혼수 들어와”

이미지 확대 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처

이미지 확대 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처

이미지 확대 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 한가인이 남편인 배우 연정훈과 내후년 ‘이혼수’가 들어왔다는 말에 충격받았다.지난 25일 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 ‘무당이 된 순돌이가 예언한 한가인-연정훈의 충격적 미래는?’이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 한가인은 배우에서 무당이 된 이건주의 신당을 찾아가 신점을 봤다.점사를 본 이건주는 한가인에 대해 “고집이 있는데 ‘예쁜 똘끼’ 느낌이다. 만약에 뭐를 해야 하는 게 싫으면 안 한다. 내 것이 아니라고 생각하면 포기가 빠른 사람”이라고 말했다.이어 “지난해와 올해 열심히 노력하는 느낌이다. 어차피 노력해야 하므로 운명적으로 노력을 하는 느낌의 노력”이라고 설명했다.그러면서 “내년부터는 운이 좋다. 드라마나 영화 쪽으로 일이 엄청나게 들어오겠다. 운때를 잘 갖고 가고 있다”고 덧붙였다.또한 “올해 말 내년부터 한가인과 연정훈이 두 사람 중에 문서를 잡는 운이 들어오는 사람이 있다. 이사를 하거나 건물을 사거나”라고 말했고, 한가인은 “영란 언니 이사 가는 것도 맞히셨더라”라며 귀담아들었다.이후 이건주는 이야기하기 잠시 망설인 뒤 “그냥 솔직하게 말씀드리겠다. 내후년에 한가인과 연정훈의 이혼수가 들어온다. 잘 극복하고 넘어가면 좋은 거다. 들어온 거니까 말씀을 드린 것”이라고 했다.이에 한가인은 충격을 받으며 “이거 자료 화면으로 쓰이는 거 아니냐”라고 말했다.이건주는 “근데 이럴 때 또 두 분 합이 잘 맞아서 잘 살면 이혼수를 누르고 더 잘 살 수 있는 그런 수로 바뀌니까 그것만 조금 신경 써 주시면 될 것 같다”고 했다.한편 연정훈과 한가인은 지난 2005년 결혼해 결혼 21년 차를 맞았다.뉴스24