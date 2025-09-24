이경실도 당했다…“그 돈이면 건물 샀을 것” 금전 피해 ‘충격 고백’

이미지 확대 유튜브 채널 ‘신여성’ 캡처

코미디언 이경실이 과거 빌려줬다 받지 못한 돈에 대해 언급했다.조혜련은 지난 23일 공개된 유튜브 채널 ‘신여성’ 영상에서 “팬이라고 하며 너무 감동적이었다고 적고 결국 마지막에는 돈을 빌려달라고 하는 메시지를 지금도 하루에 몇 개씩 받는다”고 밝혔다.조혜련은 “금액도 수백만원부터 수천만원까지 달한다”며 “처음에는 사실 조금 도와줬는데 이건 아니다 싶었다”고 얘기했다.이경실 역시 같은 경험이 있다며 “한 번만 살려달라고 한다. 그래서 나도 예전에 도와준 적이 있다”며 “연예인들을 이용하는 사람들이 있는 것 같다”고 덧붙였다.‘손절하고 싶은 사람의 특징’을 주제로 진행된 이날 토크에서 조혜련 “너무 쉽게 돈에 관해 이야기하는 사람은 피하는 것이 좋다. 그리고 돈을 빌리고 약속된 날짜에 갚지 않는 사람도 손절해야 하는 부류”라고 말했다.MC 이선민이 “빌려주고 못 받은 돈이 있냐”고 묻자, 조혜련과 이경실 모두 “그렇다”고 말했다.이경실은 “너무 많이 떼였다”라며 “그 돈이면 건물을 샀을 것”이라고 토로했다.이경실은 “인간관계에 있어서는 기브앤테이크가 중요하다고 생각한다”며 “너무 이기적인 사람은 손절을 해야 한다”고 말했다.또 손절하는 방식에 대해서도 조언하며 “예스나 노가 분명한 게 좋은 줄 알았는데 이제는 그럴 필요 없다고 생각한다. 내가 굳이 싫다고 이야기할 필요 없다. 자연스럽게 멀어지게 두는 것이 좋다”고 밝혔다.뉴스24