“예쁜 엄마, 너무너무 사랑해요”…송승헌 ‘모친상’ 절절한 심경

이미지 확대 송승헌 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 송승헌이 세상을 떠난 어머니를 향한 그리움을 글로 전했다.송승헌은 24일 “엄마, 그동안 너무 고생 많으셨어요. 이제는 아픔 없는 곳에서 편히 쉬세요”라며 “다시 만나는 날, 엄마 품에 안겨 ‘사랑해, 보고 싶었어’라고 맘껏 말할 수 있기를 기다릴게요. 엄마, 사랑해요. 너무너무 사랑해요”라고 적었다.이어 “세상에서 제일 예쁜 우리 엄마의 아들 승헌이가”라는 글귀로 메시지를 마무리했다. 함께 공개된 사진에는 생전 어머니와 함께한 모습과 유골함이 담겨 보는 이들을 먹먹하게 했다.송승헌의 어머니 문명옥씨는 지난 21일 77세로 별세했다. 장례는 가족들의 뜻에 따라 비공개로 치러졌으며, 송승헌은 예정됐던 인터뷰 일정을 취소하고 형, 누나와 함께 빈소에서 조문객을 맞았다.뉴스24