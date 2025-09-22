대한매일상회 바로가기
홍진경 “이혼 후에도 전남편에 계속 연락…내가 좋아해”

수정 2025-09-22 13:19
입력 2025-09-22 13:19
이미지 확대
모델 출신 방송인 홍진경이 결혼 22년 만에 파경을 맞았다. 유튜브 ‘집 나간 정선희’ 캡처
모델 출신 방송인 홍진경이 결혼 22년 만에 파경을 맞았다. 유튜브 '집 나간 정선희' 캡처


방송인 홍진경이 결혼 22년 만에 이혼한 후에도 전 남편과 여전히 가까운 관계를 이어가고 있다고 밝혔다.

홍진경은 지난 8월 사업가 남편과의 이혼을 발표했다. 당시 정선희 유튜브 채널 ‘집 나간 정선희’에서 그는 “라엘이도 잘 지내고 있고, 라엘이 아빠와도 잘 지내고 있다”며 “남이 되고 나서야 진짜 우정을 되찾은 게 안타깝다”고 털어놨다.

이어 “누구 한 사람의 잘못으로 끝난 건 아니다. 이제 다르게 살아보기로 한 것”이라며 “예전엔 연인 관계였지만 지금은 믿고 따를 수 있는 좋은 오빠로 남았다”고 설명했다.

최근 넷플릭스 예능 ‘도라이버: 잃어버린 핸들을 찾아서’에서도 그는 전 남편과의 관계를 자연스럽게 언급했다.

출연진들이 영상 편지를 부탁하자 홍진경은 “어제도 오늘도 계속 연락한다. 라엘이 아빠와 함께 물냉면 집에서 셋이 즐겁게 식사했다”며 “주변 사람들이 오히려 불편해했지만 우리는 맛있게 잘 먹었다”고 말했다.

그는 전 남편에 대해 “늘 감사하고, 고맙고, 응원한다. 내가 좋아하는 라엘이 아빠”라고 정의했다.



홍진경은 이혼을 숨기지 않고, 전 배우자와의 건강한 관계를 솔직히 드러내며 이혼 후에도 새로운 형태의 관계가 가능하다는 점을 보여주고 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
