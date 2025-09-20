김유정, 동료 男배우와 깜짝 ♥열애설…소속사, 입장 밝혔다

이미지 확대 김유정, BIFF 액터스 하우스 주인장 배우 김유정이 18일 오후 부산 해운대구 동서대학교 소향씨어터 신한카드홀에서 열린 제30회 부산국제영화제(BIFF) 액터스 하우스 행사에 참석해 관객과 소통하고 있다. 2025.9.18 뉴스1

이미지 확대 김도훈, 맑은 미소 배우 김도훈이 19일 오후 부산광역시 해운대구 영화의 전당에서 열린 ‘제30회 부산국제영화제(BIFF)’ ‘친애하는 x’ 야외무대인사에 참석해 관객과 즐거운 시간을 보내고 있다. 2025.9.19 뉴스1

이미지 확대 [수정본] BIFF 관객과 만나는 ‘친애하는 x’ 주역들 김륜희 CP(왼쪽부터)와 배우 김유정, 김영대, 김도훈, 김이경이 19일 오후 부산광역시 해운대구 영화의 전당에서 열린 ‘제30회 부산국제영화제(BIFF)’ ‘친애하는 x’ 야외무대인사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.9.19 뉴스1

배우 김유정, 김도훈이 열애설을 부인했다.20일 온라인 커뮤니티를 통해 김유정과 김도훈이 함께 베트남 여행을 갔다는 목격담이 퍼지며 열애설로 번지자 양측이 입장을 밝혔다.김유정의 소속사 어썸이엔티와 김도훈의 소속사 피크제이엔터테인먼트 양측은 “열애설은 사실이 아니다”라고 해명했다.소속사에 따르면 두 사람은 드라마 ‘친애하는 X’ 촬영을 마친 후 출연진·감독들과 함께 팀 여행을 다녀온 것으로, 사진이 둘이서만 간 것처럼 찍힌 것일 뿐이라는 설명이다.김유정과 김도훈은 오는 11월 공개 예정인 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’에서 호흡을 맞췄다.작품은 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정)과 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기를 그린다.김유정은 2003년 광고 모델로 데뷔해 영화 ‘친절한 금자씨’, ‘추격자’, ‘해운대’, ‘20세기 소녀’, 드라마 ‘일지매’, ‘동이’, ‘해를 품은 달’, ‘구르미 그린 달빛’, ‘홍천기’ 등에 출연했다.김도훈은 2018년 영화 ‘게이트’로 데뷔한 이후 영화 ‘얼굴 없는 보스’, ‘핸섬가이즈’와 드라마 ‘의사요한’, ‘절대그이’, ‘오늘의 웹툰’, ‘유어 아너’ 등 다수의 작품에 출연했다.뉴스24