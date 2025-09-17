윤은혜 ‘풍성 머리숱’ 비결?…“머리 ‘이렇게’ 감아야 잔머리 올라와”

이미지 확대 배우 윤은혜. 유튜브 캡처

이미지 확대 방송인 박명수. 유튜브 캡처

배우 윤은혜가 탈모 예방을 위한 평소 습관을 공개했다.지난 15일 윤은혜의 유튜브 채널에는 윤은혜가 팬들로부터 받은 질문에 답하는 영상이 올라왔다.윤은혜의 한 팬은 “나이가 드니까 머리카락이 너무 많이 빠진다”며 탈모에 대한 고민을 털어놨다.이 팬은 “너무 스트레스받아서 긴 머리를 단발로 잘라버렸다”며 “그래도 빠지는 머리카락 수는 줄어들지 않는다”고 했다.이어 “특별히 신경 써서 관리하자니 일하고 아이 둘 키우고 바쁘다 보니 샴푸, 린스 그리고 헤어 에센스 정도까지만 하게 된다”고 했다.그러면서 “사실 머리를 잘 말리지 못하고 움직일 때도 많다”며 탈모 예방을 위한 조언을 구했다.윤은혜는 “머리를 반드시 아침이 아닌 저녁에 감아야 한다”고 주장했다.그는 “머리를 감고 나서 에센스를 바르고 브러쉬로 (두피를) 마사지하면 잔머리가 올라온다”고 했다.앞서 지난달 방송인 박명수도 유튜브 채널 ‘할명수’에서 탈모 예방을 위해 저녁에 머리를 감는다고 밝혔다.박명수는 “자기 전에 머리를 감는다”며 “(대신) 진짜 깔끔하게 잘 말려야 한다”고 강조했다.뉴스24