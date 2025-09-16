신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

이미지 확대 크림이 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방송인 신동엽의 아내인 선혜윤 PD가 딸의 대학 합격 소식을 알렸다.선혜윤 PD는 15일 반려견 크림이의 계정에 “활기찬 월요일 아침입니다”라며 크림이의 다양한 모습이 담긴 사진을 공개했다.이어 “그동안 엄마가 참 많이 바빴죠, 언니의 대학 합격으로 이제 좀 여유가 생겼으니 크림이 소식 좀 더 자주 올려볼게요”라고 딸의 대학 합격 소식을 전했다.다만 선혜윤 PD는 중학교 3학년생인 아들을 언급하며 “그러나 우리집엔 중삼이가”라며 “다음달엔 중삼이 고입으로 다시 바쁠 예정”이라고 덧붙였다.선혜윤 PD는 2004년 MBC ‘일밤-신동엽의 러브 하우스’를 통해 신동엽과 인연을 맺었으며, 2006년 결혼 후 슬하에 2007년생 딸, 2010년생 아들을 두고 있다.뉴스24